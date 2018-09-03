В ХМАО автомобиль ДПС насмерть сбил велосипедиста

В Нягани 3 сентября в 2 часа ночи патрульный автомобиль Lada Granta насмерть сбил 33-летнего велосипедиста. Об этом сообщает «Ugra-news.ru».

По данным издания, аноним выложил видео с места ДТП в группу в соцсетях [ХМАО]-ДТП и ЧП и сообщил, что сотрудники ГИБДД «на красный пролетели без сигнала и мигалок». На кадрах видно, что люди столпились около велосипедиста, но помочь уже не смогли. Он умер до приезда скорой помощи.

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В УМВД по ХМАО сообщили, что в ДТП виноват велосипедист, который выехал на велосипеде на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Экипаж ГИБДД якобы ехал на вызов на «зеленый» и с включенными проблесковыми маячками.

В окружном ГИБДД будет проведена служебная проверка по факту случившегося.