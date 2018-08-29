В Москве мужчина залез на столб при попытке скрыться от автоинспекторов
В Москве в Царицыно мужчина залез на столб, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На Пролетарском проспекте гражданин, скрываясь от сотрудников Госавтоиспекции, залез на столб. Вызваны сотрудники МЧС, которые помогут снять нарушителя», — сказал он.
Дальнейшая информация уточняется.
Ранее под Астраханью задержали мужчину, выбросившего в кювет переносную камеру ГИБДД. На 52-м километре трассы Р-215 «Астрахань - Махачкала» к передвижному комплексу автоматической фиксации нарушений ПДД подошел местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стал высказывать слова недовольства по поводу установки устройства вблизи его домовладения, схватил прибор и кинул его в кювет.