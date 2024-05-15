Россия осудила нападение на Фицо

Посол России в Словакии Игорь Братчиков осудил покушение на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в городе Гандлова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я был шокирован, когда узнал о жестоком покушении на Вас. Решительно осуждаю этот жестокий акт и выражаю убежденность в неизбежности наказания для виновных», — указано в официальном письме Братчикова к Фицо.

До этого стало известно, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Ранее в НАТО отреагировали на покушение на премьера Словакии.