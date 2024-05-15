Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые напечатали стеклянный датчик в 1000 раз меньше песчинки

ASC Nano: создана технология производства микрооптики с помощью 3D-принтера

close
100%
American Chemical Society

Шведские ученые из Королевского технологического института KHT впервые напечатали на 3D-принтере микроскопический датчик из кварцевого стекла. Устройство оказалось в 1000 раз меньше песчинки. Исследование опубликовано в научном журнале ASC Nano.

По словам команды, новый метод преодолевает ограничения в структурировании кончиков оптических волокон с помощью кварцевого стекла. Оно часто требовало высокотемпературной обработки, которая ставила под угрозу целостность термочувствительных покрытий материала.

В отличие от других способов, процесс начинается с основного материала, не содержащего углерода. Это означает, что ему не нужны высокие температуры, чтобы вытеснить углерод и сделать структуру стекла прозрачной.

«Мы продемонстрировали стеклянный датчик показателя преломления, встроенный в кончик волокна, который позволил нам измерить концентрацию органических растворителей. Это измерение оказалось сложной задачей для датчиков на основе полимеров из-за коррозионной активности растворителей.

Эти структуры настолько малы, что их можно разместить на поверхности песчинки 1000 штук, что соответствует размеру датчиков, используемых сегодня», — отметили исследователи.

Ученые также продемонстрировали технику печати нанорешеток — сверхмалых рисунков, выгравированных на поверхности в нанометровом масштабе. Они используются для точного управления светом и имеют потенциальное применение в квантовой коммуникации.

Ранее ученые превратили опавшую листву в биодатчики с помощью лазера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами