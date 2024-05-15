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В РФ разрешили наказывать за посты с символикой, размещенной до ее запрета

КС России разрешил наказание за экстремистскую символику, размещенную до запрета

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Конституционный суд России заявил, что лиц, которые опубликовали в сети экстремистскую символику, могут привлекать к ответственности, даже если она не была запрещена на момент размещения. Об этом сообщило агентство РАПСИ со ссылкой на недавнее определение КС по делу гражданки Елены Сельковой.

Селькова пыталась оспорить свою ответственность по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (Публичное демонстрирование экстремистской символики): женщина разместила несколько постов в соцсетях с соответствующими символами, за что получила штраф. При этом на момент публикации символика не являлась запрещенной.

КС согласился, что закон не имеет обратной силы, однако отметил, что момент размещения символики не имеет правового значения, так как демонстрацию символов в любом случае необходимо прекратить. Заявление Сельковой было отклонено.

До этого на Алтае оштрафовали мужчину, который носил кепку с тризубом Владимира Великого, включенный Минюстом России в перечень запрещенных атрибутик и символик.

Ранее российского подростка обвинили в реабилитации нацизма после фото с парада в День Победы.

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