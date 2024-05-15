Совершивший покушение на премьера Словакии Фицо задержан

Словацкий президент Зузана Чапутова подтвердила, что правоохранительные органы задержали преступника, совершившего вооруженное нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Ее слова передает локальный телеканал Markiza.

«Полиция задержала нападавшего», — заявила глава государства в официальном обращении.

Согласно информации президента, злоумышленником оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

Правоохранительные органы предоставят информацию, как только это станет возможно, подчеркнула Чапутова. Она также посоветовала пока воздержаться от поспешных выводов и дождаться официальных данных от полиции.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее газета Pravda опубликовала кадры первых секунд после покушения на Роберта Фицо.