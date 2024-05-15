Трамп предложил Байдену провести дебаты со зрителями

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на президентских выборах Дональд Трамп предложил действующему президенту Джо Байдену провести предвыборные дебаты со зрителями. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в штабе Байдена заявляли о готовности провести дебаты без зрителей в студии и других кандидатов, начиная с июня.

«Я готов и хочу дебатировать с вороватым Джо в обе предложенные даты — в июне и сентябре. Я бы настоятельно рекомендовал более двух дебатов и для пущей зрелищности очень широкую аудиторию», — отметил Трамп.

Он добавил, что Байден, вероятно, боится больших скоплений людей.

До этого Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп является неудачником.

На выступлении действующий лидер США также сказал, что Трамп пытается добиться от республиканцев в конгрессе блокировки инициативы о выдаче видов на жительство в США для иностранцев.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.