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В соцсетях появилось видео передачи взятки Кузнецову

Shot опубликовал кадры предполагаемой передачи взятки главному кадровику МО РФ

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Телеграм-канал Shot

В социальных сетях появились кадры предполагаемой передачи взятки главному кадровику Министерства обороны России, Юрию Кузнецову. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах заметно здание кафе «Рай», которое вместе с гостиничным комплексом принадлежит обвиняемому в даче взятки в особо крупном размере Леве Мартиросяну. Трехэтажное здание находится напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко.

До этого стало известно, что начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жене и дочери Кузнецова стало плохо во время обысков.

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