Глава Евросовета прокомментировал покушение на Фицо

Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал в своем аккаунте в X покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

По словам Мишеля, он шокирован нападением на Фицо.

«Ничто и никогда не может оправдать насилие или подобные нападения. Мои мысли с премьер-министром и его семьей», — отметил глава Евросовета.

До этого глава МИД Бельгии Хаджа Лябиб заявила, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо должно быть расследовано, а виновные — понести наказание.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее Зеленский осудил покушение на Фицо.