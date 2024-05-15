Грумер случайно отрезал коту часть уха во время стрижки

В Сингапуре грумер случайно отрезал кошке часть уха, когда стриг ее, пишет Mothership. Это заметила хозяйка животного, когда пришла забирать питомца из салона.

По словам женщины, когда она вернулась, чтобы забрать кошку, застала ее в состоянии испуга. Питомица, вспоминает хозяйка, буквально тряслась от страха и боли, а кусочек ее уха был отрезан.

«Мне сказали, что кошка дернулась, когда произошел инцидент, но это часть их работы. Они должны были предусмотреть это во время стрижки», — прокомментировала женщина.

После этого хозяйка кошки обратилась за помощью к ветеринарам, где животному оказали помощь. Теперь женщина планирует получить компенсацию от салона за причиненные страдания ей и питомице.

«Она получила моральную и физическую травму и навсегда изуродована», — добавила сингапурка.

Сам грумер признал вину и не стал брать плату за свои услуги.

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