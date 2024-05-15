Жилье в российских городах становится все менее доступным

В последние 4 года в России серьезно снизилась доступность жилья, особенно в крупных городах, где рост цен на недвижимость опережал рост доходов населения. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование фонда «Институт экономики города».

По результатам исследования самое недоступное жилье в РФ находится в Сочи, чтобы накопить на стандартную двухкомнатную квартиру в 54 кв. м семье из трех человек придется работать 7,7 года. Для сравнения в 2020 году этот показатель равнялся 3,9 года.

«Наименее доступным жилье оказалось в крупных городах — центрах агломераций, — говорится в исследовании. — В меньших по размеру городах ситуация с доступностью жилья лучше».

При этом была выявлена тенденция: чем больше город, тем быстрее в 2020-2023 годах росли цены на жилье относительно доходов жителей.

Самое доступное жилье в 2023 году оказалось в Оренбурге (2,7 года), Махачкале (2,7 года) и Набережных Челнах (2,6 года). По сравнению с 2020 годом, индекс доступности жилья снизился во всех этих городах.

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