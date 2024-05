Дибров раскрыл отношение к Бузовой

Телеведущий Дмитрий Дибров сообщил в беседе с NEWS.ru, что Ольга Бузова является его соратником и коллегой.

Дибров также назвал Бузову доказательством того, что он на верном пути, когда «влюбляет» своих детей в группу Queen.

«Как когда-то сделал Игорь Бузов (отец Ольги Бузовой. — «Газета.Ru») в Петербурге, когда маленькую девочку заставил петь «We Will Rock You». И теперь она — «We Will Rock You». И у меня дети любят «We Will Rock You». Значит, я на верном пути!» — заявил артист.

15 мая Бузова отпраздновала 20-летнюю карьеру на телевидении, устроив масштабное мероприятие. На нем она повторила свой образ, в котором впервые посетила лобное место на шоу «Дом-2».

Бузова пришла на телепроект «Дом-2» в 2004 году. Там она стала одной из наиболее известных и ярких участниц шоу. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

