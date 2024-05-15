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Бывший московский педиатр не признала вину по делу о распространении фейков о ВС РФ

Бывший московский педиатр Буянова не признала вину по делу о фейках о ВС РФ

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Обвиняемая в распространении фейков про Вооруженные силы России врач-педиатр Надежда Буянова заявила, что разговора, за который ее преследуют, в действительности не было. Об этом сообщает Telegram-канала «Осторожно, новости».

«Могу перекреститься. Я верующий человек. Я врач. Я не могу говорить такие слова. Нет аудиозаписи. Нет никакого подтверждения. На каком основании она может меня так обвинять, если нет никакого подтверждения, понимаете?» — рассказала она.

1 февраля Telegram-канал Mash написал, что 34-летняя Анастасия Акиньшина пришла в московскую поликлинику №140 с двумя детьми, так как у ее семилетнего сына появились проблемы с глазом. Мать утверждает, что во время осмотра мальчик стал капризничать, поэтому дежурный терапевт Надежда Буянова уточнила причины подобного поведения. Акиньшина ответила, что у ее сына недавно погиб отец на СВО. В ответ педиатр якобы сказала, что мужчина был «законной целью для Украины» и они сами виноваты. После приема Акиньшина обратилась в полицию. Она потребовала привлечь 67-летнего педиатра к уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии. Буянова отрицает все обвинения. Свидетелей произошедшего нет, в кабинете не велась аудиозапись. Тем не менее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В квартире педиатра провели обыск, ее уволили из поликлиники.

Ранее российские врачи зачитали стихотворение о деле обвиняемой в фейках педиатре Буяновой.

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