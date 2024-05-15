Страны ЕС готовятся ввести запрет на вещание ряда российских СМИ

Страны — члены Европейского союза (ЕС) в ближайшее время могут ввести запрет на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейские источники.

В материале отмечается, что уже на следующей неделе региональное содружество планирует утвердить решение об ограничении работы некоторых СМИ в государствах — участниках объединения. По данным агентства, в их числе оказались сами РИА Новости и газета «Известия». Также запрет может коснуться издания «Российская газета» и чешского портала Voice of Europe. Последний в ЕС обвиняют в распространении «пророссийской информации».

«Постпреды стран ЕС сегодня (15 мая. — «Газета.Ru») утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета (на уровне министров — «Газета.Ru»), которое пройдет на следующей неделе», — уточнил источник.

Как он сказал, среди согласованных пунктов есть введение новых санкций в отношении РФ. В том числе речь идет о рестрикциях за хакерские атаки на ресурсы государств — членов ЕС и регионального содружества с целом.

Ранее в ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих РФ.