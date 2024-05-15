Иностранный бывший игрок «Рубина»: чемпионат России стал слабым

Бывший игрок казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) стала слабой, передает РИА Новости.

«Раньше российский чемпионат был лучше, были сильнее команды. Сейчас слабый стал. На это есть причины. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше», — сказал Карадениз.

Московское «Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге. За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата «Динамо» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Рубин» идет на седьмом месте. Команда из столицы Татарстана имеет в своем активе 41 очко.

Ранее Дмитрий Булыкин не стал называть стиль «Динамо» чемпионским.