Солнечная активность оказала влияние на работу дронов ВСУ в зоне СВО

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что несколько спутников американской системы Starlink, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), «выбило» с позиций на околоземной орбите из-за вспышек на Солнце. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт напомнил, что солнечные вспышки класса X, которые наблюдались 13–14 мая, в тысячу раз сильнее обычных. Активность солнца оказала влияние на работу спутников Starlink, которые используются украинскими военными для управления и корректировки своих беспилотников.

«Сейчас в сети наблюдаются сбои. Есть информация, что некоторые спутники даже «выбило» с позиций на орбите», — сказал гендиректор ЦКБР.

13 мая компания SpaceX, оператор глобальной спутниковой системы связи Starlink, подтвердила успешное преодоление геомагнитной бури своими спутниками. Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск сообщил о том, что все спутники находятся в рабочем состоянии, несмотря на давление, вызванное солнечной активностью.

До этого ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН поделились прогнозами о возможных последствиях сильных магнитных бурь.

Ранее Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури.