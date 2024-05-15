Блогер Влад Бумага стал отцом

Блогеры Владислав Бумага (Влад А4) и Юлия Годунова впервые стали родителями. Об этом сообщила блогерша в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

У Влада А4 и Годуновой родилась дочь. Малышка появилась на свет 8 мая в клиническом госпитале «Лапино» в Подмосковье. Блогерша опубликовала кадры с возлюбленным и новорожденной. Поклонники поздравили знаменитостей с пополнением в семье.

«Наша Оливка наконец-то с нами», — подписала публикацию Годунова.

9 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что Влада Бумагу якобы разыскивают российские приставы. По данным издания, у блогера есть неоплаченные штрафы и долг перед налоговой в 278 тысяч рублей.

В тот же день РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов сообщило, что судебные приставы Москвы открыли на Влада А4 шесть исполнительных производств по взысканию штрафов за нарушения ПДД.

Директор Влада А4 Александра Баженова опровергла наличие налоговых задолженностей у блогера. Она уверила, что у Бумаги нет и никогда не было никаких долгов.

По словам Баженовой, только за 2023 год блогер заплатил 200 миллионов рублей налогов. Она отметила, что эта информация есть во всех официальных источниках.

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