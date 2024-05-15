Стало известно, кто стрелял в премьер-министра Словакии Фицо

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Стрелявший в Фицо — 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина — сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Цинтула открыто выражал свою ненависть к левым в соцсетях, в последние год — к Фицо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики сейчас оперируют словацкого премьера, следующие несколько часов станут решающими.

До этого телеканал JOJ сообщал, что президент Словакии Зузана Чапутова готовит обращение к согражданам в связи с покушением на премьер-министра страны Роберта Фицо.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Ранее в НАТО отреагировали на покушение на премьера Словакии.