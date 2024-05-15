В Кремле предположили, почему охрана не смогла защитить Фицо от нападения

Начальник службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко выдвинул предположение, почему охрана словацкого премьер-министра Роберта Фицо не смогла защитить политика от покушения. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается работы охраны, то политики часто относится к ее советам без должного внимания», — полагает шеф протокола Кремля.

По мнению Шевченко, порой охранники могут вести себя слишком фамильярно и нагло, что подрывает авторитет политика, вверенного им под защиту. Найти баланс и почувствовать грань очень сложно, отмечает он.

«С другой стороны, можно недожать, и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо», — утверждает спикер.

Инцидент с премьером Словакии он охарактеризовал как «однозначный прокол охраны», так как телохранители не применили свои полномочия.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее газета Pravda опубликовала кадры первых секунд после покушения на Роберта Фицо.