Журова: обидно, если Хачанов пропустит Игры из-за георгиевской ленты

Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о ситуации с теннисистом Кареном Хачановым, на которого пожаловались в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за того, что он опубликовал в своих соцсетях фотографию с георгиевской лентой, передает ТАСС.

«Обидно, если из-за этого человека не допустят к Олимпиаде. Если это произойдет, останется сказать фразу «маразм крепчал». Я потому и говорила, что нам пока рано говорить о том, сколько наших спортсменов окажется на Играх», — сказала Журова.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Хачанов назвал Олимпиаду важным соревнованием.