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США ввели санкции против учебного центра МВД России в Манагуа

США ввели санкции против учебного центра МВД России и двух компаний в Никарагуа

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Andrew Harnik/AP

Власти США вводят санкции против двух золотодобывающих компаний в Никарагуа, а также в отношении учебного центра МВД России в Манагуа. Об этом на спецбрифинге заявила представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.

По ее словам, упомянутые золотодобывающие компании генерируют прибыль для режима президента Никарагуа Даниэля Ортеги и обогащают его.

Другая сотрудница администрации США заявила, что центр подготовки МВД России в Манагуа, против которого также вводятся рестрикции, «способствует антидемократическим действиям и репрессиям со стороны режима Ортеги-Мурильо».

В ходе брифинга также было объявлено, что Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении более чем 250 представителей правительства Никарагуа, негосударственных действующих лиц, а также их ближайших родственников.

До этого Raiffeisen Bank International получил предупреждение от министерства финансов США. Регулятор пригрозил банку ограничить его доступ к американской финансовой системе из-за присутствия в России.

Агентство Reuters также сообщало, что две страны ЕвросоюзаФранция и Нидерланды — хотят, чтобы содружество вводило санкции против всех компаний, которые помогают РФ получать технологии для производства вооружений.

Ранее США заявили о возможных санкциях против властей Грузии.

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