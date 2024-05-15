Певица Слава отреагировала на задержания хирургов в клинике Хайдарова

Певица Слава отказалась комментировать задержание хирургов в клинике Тимура Хайдарова. Об этом сообщает портал «Страсти».

Слава отметила, что история с задержаниями «неприятная», однако она не может о ней говорить. Артистка призналась, что конфликт с Хайдаровым сильно подорвал ее здоровье и нервную систему.

«Этим сейчас занимаются профессиональные люди, и слава богу, что они этим занимаются и делают все правильно», — поделилась певица.

В июле 2023-го певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

14 мая 2024-го стало известно о задержании двух врачей клиники Хайдарова. Речь идет о 45-летнем заведующем хирургическим отделением и 28-летнем хирурге. По месту проживания фигурантов правоохранительные органы провели обыски. 15 мая им предъявили обвинение.

Представитель IQ Plastique Владимир Слащев назвал ошибочным и преждевременным решение задержать двух врачей из клиники.

Ранее адвокат Славы рассказала, что Киркоров снова «зашел не в ту дверь».