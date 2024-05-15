В Москве представили два кроссовера китайской компании VGV

Китайская компания VGV представила в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Новый U70 Pro получил бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступен шестидиапазонный «автомат». Длина новинки составляет 4825 мм, а дорожный просвет — 200 мм. Модель предлагают приобрести в пятиместном или семиместном вариантах.

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А вот кроссовер U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску, двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 199 л.с. Также внутри у новинки установили автоматическую коробку. Длина автомобиля составляет 4825 мм. Машина может разогнаться до «сотни» за 8,2 секунды. Модель доступна в вариантах на пять и семь мест.

Автобренд VGV — подразделение китайской компании по производству грузовых авто Sinotruk.

До этого сообщалось, что китайская марка VGV улучшила свои кроссоверы специально для России. Отмечается, что в ходе адаптации U75 Plus и U70 Pro для отечественного рынка были изменены 141 и 169 компонентов соответственно. В частности, разработчики перекалибровали подвеску, оптимизировали алгоритмы работы двигателей, русифицировали медиацентр и адаптировали автомобиль под бензин «АИ-92». Кроме того, машины оснастили расширенным «зимним пакетом» и улучшенной шумоизоляцией.

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