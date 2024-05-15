Жители Озерска рассказали, что владелицу «крыс-мангустов» забрали в психбольницу

Жительницу дома на улице Карла Маркса в Озерске, на которую годами жаловались соседи, госпитализировали в психиатрическую больницу. Пенсионерка развела в своей квартире полчища крыс и уверяла, что это мангусты. Соседка женщины Наталья рассказала «Газете.Ru», что в доме пришлось провести полную дезинсекцию.

«[Пенсионерку] госпитализировали в больницу, я так поняла, психиатрическую. Приходили 3 раза из дезинфекционного центра, травили, мусор помогали убрать, бутылки, обрабатывали подвалы. Сказали, что вроде [больше крыс] нету. Я сама туда не заходила, я никак не могу это переносить. Вынесли трупики, все обсыпали. Конечно, запах ужасный в квартире», — сказала женщина.

По словам Натальи, дальнейшая судьба квартиры неизвестна.

«Запах все равно, наверное, долгое время будет это присутствовать. Вчера как открыли дверь, то оттуда прямо стойкий запах, туда без маски вообще не зайти. У нее в квартире же дыры были прямо в подвал. Вот не знаю, кто там их будет заделывать. Крысы же опять могут через эти дыры побежать, если заведутся. Что дальше будет — не знаю. Что решит администрация. Там ремонт нужен, что ни линолеума толком, ничего. Очень, очень страшная квартира», — отметила она.

Другая жительница дома Ольга заявила «Газете.Ru», что соседи не хотят возвращения пенсионерки из больницы.

«Уборку сделали, мебель всю выбросили. Потравили и в подвале, и в квартире. И вообще они все подъезды травили, потому что в первом подъезде сказали, что крысы к ним побежали. Потом пришли дворники, убирали в мешки дохлых крыс, складывали мусор и все отсюда выбрасывали. Мы хотим, чтобы она не возвращалась сюда, потому что она больной человек. Ей одной жить вообще нельзя. Она опять такой же бардак разведет», — подчеркнула Ольга.

В апреле СМИ обратили внимание на жалобы жильцов дома в Озерске, где пожилая женщина развела в квартире крыс. В соцсетях появилось видео, где жильцы дома заходят с полицейским в квартиру — хозяйка жилья на видео говорит, что по мусору и фекалиям на полу квартиры бегают не крысы, а мангусты. Она также утверждает, что их скоро заберет «зоологическая полиция».

Жительница дома рассказывала «Газете.Ru», что власти Озерска, ЖЭК и полиция годами игнорировали проблемную квартиру. В подъезде, по ее словам, стоит невыносимый запах, жильцам приходится держать входную дверь и окна постоянно открытыми.

В администрации города «Газете.Ru» говорили, что не могут выселить женщину, так как это ее единственное жилье. Там отмечали, что хотят убедить пенсионерку навести порядок в квартире.

Ранее жительница Копейска пожаловалась, что власти не выселяют ее соседей-маргиналов.