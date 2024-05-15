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Путин объяснил, чем будет заниматься Дюмин на новой должности

Путин: Дюмин будет помогать кабмину в обеспечении армии вооружениями

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Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Новый помощник президента Алексей Дюмин будет помогать правительству России в обеспечении армии вооружениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с командующими военными округами, сообщает ТАСС.

«Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании «Ростех», в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших вооруженных сил», — заявил Путин.

Также Путин упомянул нового министра промышленности Антона Алиханова, уточнив, что ему вместе с Дюминым придется находить способы улучшить работу в вопросах оборонно-промышленного комплекса.

До этого президент Владимир Путин заявил, что новый министр обороны России Андрей Белоусов будет продолжать заниматься на новом посту экономикой, которая является его привычной сферой деятельности.

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.

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