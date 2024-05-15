Избранный президент Словакии завершил зарубежную поездку из-за покушения на Фицо

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини прервал свою зарубежную поездку и решил вернуться в родную страну в связи с покушением на премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом пишет местное агентство TASR со ссылкой на пресс-секретаря политика Патрицию Медведь-Мацекову.

«Избранный президент в связи с произошедшими событиями завершает свое пребывание за рубежом и возвращается в Словакию», — подчеркнула представитель Пеллегрини, который должен приступить к исполнению обязанностей главы государства с 15 июня.

Очередные президентские выборы в Словакии состоялись весной 2024 года. 23 марта в стране провели первый тур голосования, в ходе которого Пеллегрини поддержали 37% избирателей. При этом ни одному из кандидатов не удалось набрать большинство голосов, поэтому 6 апреля прошел второй тур голосования. В этот раз за политика проголосовали 53,1% граждан.

Днем 15 мая словацкий премьер-министр подвергся нападению в городе Гандлове. Здесь состоялось выездное заседание правительства страны, после которого Фицо вышел к гражданам с целью пообщаться с ними.

Однако в какой-то момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по политику, ранив его в живот и грудь. Главу правительства срочно доставили в местную больницу, после чего перевели в госпиталь более высокого уровня. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Сотрудникам полиции удалось сразу задержать злоумышленника. Как выяснилось, нападавшему — 71 год. В данный момент правоохранители пытаются установить причины произошедшего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на словацкого премьер-министра.