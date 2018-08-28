В Брянске в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Брянске в результате ДТП с участием двух автобусов пострадали три человека. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Брянской области.

По данным ведомства, столкновение произошло на автобусной остановке.

Как отмечается, в результате ДТП также были задеты еще 5 автомобилей.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей и легковушки погибли четыре человека.

Как отмечалось, при аварии также пострадал один человек.