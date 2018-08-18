В поселке Московский столкнулись два легковых автомобиля

В столичном управлении МВД сообщили о столкновении двух автомобилей в поселении Московский. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел на Валуевском шоссе. Там столкнулись автомобили Mercedes и «Жигули».

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«Один человек получил травмы, его осматривают сотрудники «скорой помощи», — заявил источник в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее представители управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения двух автомобилей, которое произошло в столичном районе Тропарево-Никулино пострадал один человек.