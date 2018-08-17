В Петербурге сгорел экскурсионный автобус

В Кировском районе Санкт-Петербурга загорелся после воспламенения моторного отсека экскурсионный автобус с 40 пассажирами, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал.

«Возле дома 7 на проспекте Стачек загорелся моторный отсек экскурсионного автобуса, в котором находились свыше 40 человек», — сообщил представитель экстренных служб города.

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Сообщается, что пожар удалось ликвидировать, все пассажиры были выведены из горящей машины.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга автобус сгорел целиком.