В Петербурге сгорел экскурсионный автобус
В Кировском районе Санкт-Петербурга загорелся после воспламенения моторного отсека экскурсионный автобус с 40 пассажирами, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал.
«Возле дома 7 на проспекте Стачек загорелся моторный отсек экскурсионного автобуса, в котором находились свыше 40 человек», — сообщил представитель экстренных служб города.
Реклама
Сообщается, что пожар удалось ликвидировать, все пассажиры были выведены из горящей машины.
Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга автобус сгорел целиком.