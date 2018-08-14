Число погибших при крушении моста в Италии возросло до 30

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Число жертв обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя достигло 30, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

«Около 30 человек погибли и многие тяжело пострадали», — сказал Сальвини журналистам.

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При этом по словам главы региона Лигурия Джованни Тотти, число погибших «определенно значительно увеличится».

Ранее власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе.

Инцидент произошел днем 14 августа, в результате обрушения конструкций были повреждены около 12 автомобилей, десятки людей оказались под завалами.