Число погибших при крушении моста в Италии возросло до 30
Число жертв обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя достигло 30, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини.
«Около 30 человек погибли и многие тяжело пострадали», — сказал Сальвини журналистам.
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При этом по словам главы региона Лигурия Джованни Тотти, число погибших «определенно значительно увеличится».
Ранее власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе.
Инцидент произошел днем 14 августа, в результате обрушения конструкций были повреждены около 12 автомобилей, десятки людей оказались под завалами.