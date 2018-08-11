Источник назвал возможную причину смерти водителя микроавтобуса с детьми в Подмосковье

По словам источника в правоохранительных органах, причиной смерти водителя микроавтобуса, перевозившего детей, который съехал в кювет в Наро-Фоминском районе Московской области, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем, передает РИА «Новости».

«Предварительно, это проблемы со здоровьем, скорее всего, с сердцем», — сказал источник.

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Он также подчеркнул, что точная причина смерти водителя станет известна только после того, как медики проведут вскрытие.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском районе Московской области микроавтобус, выехавший из пансионата «Бекасово» и перевозивший детей, съехал в кювет. В результате произошедшего пострадали шесть детей.