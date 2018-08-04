ДТП с восемью жертвами в Калужской области попало на видео

Момент столкновения трех автомобилей, столкнувшихся на 230 километре федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» в Мещовском районе Калужской области, попал на видео, передают «Вести.Ru».

На видео видно как в микроавтобус, который обогнал грузовик и вернулся в свой ряд, врезается легковой автомобиль, который также сталкивается с еще одним попутным автомобилем, после чего вылетает на встречную полосу.

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Затем самосвал сталкивается с микроавтобусом, последний переворачивается и вылетает за пределы проезжей части.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на трассе М-3 «Украина» погибли восемь человек, включая шесть иностранцев.