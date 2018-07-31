Полиция опрашивает обрушившего мост в Подмосковье водителя
Сотрудники правоохранительных органов опрашивают водителя грузового автомобиля, который врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе, в результате чего переход обрушился, передает РИА «Новости».
«По данному факту проводится проверка, в рамках которой в том числе опрашивается водитель грузового автомобиля», — сообщили в подмосковном главке МВД.
В ведомстве также отметили, что в данный момент устанавливаются причины того, почему водитель врезался в опору моста. По предварительным данным полиции, в результате произошедшего не пострадал никто, кроме самого водителя, получившего, по словам представителей экстренных служб, травмы.
Ранее стала известна причина обрушения моста на автотрассе в Подмосковье.