В Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек

В Башкирии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб один человек и пострадали еще семеро. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 10.00 (8.00 мск) в Благовещенском районе. На 67 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись автомобили Audi A6 и «Лада Веста».

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«В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте, его пассажиры: 36-летний уфимец и две женщины из Караидельского района 33 и 64 лет доставлены в больницу», — говорится в заявлении.

Как уточняется, также пострадали находящиеся в Audi A6 водитель, его супруга и их 9-летний сын.

Ранее представитель ЕДДС городского поселения Лучегорск проинформировал о ДТП, в результате которого четыре человека утонули на микроавтобусе.