В Колорадо мужчина угнал трактор и покусал полицейскую собаку

Житель Денвера Томас Буш в американском штате Колорадо угнал три машины, включая трактор, устроил три ДТП и покусал полицейскую собаку, передает РИА «Новости» со ссылкой на офис окружного прокурора.

Уточняется, что 37-летний Буш угнал джип, но вскоре бросил его и угнал тягач. Врезавшись на тягаче в легковушку, он затем выехал на встречную полосу скоростного шоссе и столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем, водитель которого получил серьезные травмы. Скрывшись с места происшествия пешком, Буш затем угнал трактор стоимостью в $70 тысяч, принадлежавший местному управлению водных ресурсов.

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После этого он попытался угнать со стройки тяжелый карьерный погрузчик стоимостью в $250 тысяч. Это ему не удалось, и, взломав по пути трейлер строителей, Буш продолжил путь на тракторе.

После того, как за мужчиной началась полицейская погоня, он снес подвернувшееся ограждение средней школы и остановился, столкнувшись еще с одним автомобилем. При задержании Буш подрался с офицерами полиции, пытался душить полицейскую собаку и укусил животное.