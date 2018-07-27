На Украине в ДТП с поездом погибли два человека
В Черновицкой области в результате столкновения микроавтобуса с поездом погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в аварии также пострадали семь человек.
Как отмечается, ДТП произошло в селе Мамаевцы Кицманского района.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области в результате ДТП погибли три человека.
Как отмечалось, авария произошла на трассе Горловка-Бахмут, в ДТП также пострадали семь человек.