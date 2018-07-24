Бузова попала в ДТП с фурой на МКАД

Телеведущая и певица Ольга Бузова попала в аварию на МКАД. Об этом сообщает портал Super.ru.

По данным портала, легковой автомобиль певицы врезалась фура.

Как отмечается, в результате ДТП Бузова получила небольшие ушибы.

При этом ее автомобилю потребуется «серьезный ремонт».

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Ранее сообщалось, что Ольга Бузова чуть не уронила Кубок Стэнли, который российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привез в Москву, чтобы показать поклонникам.

Как отмечалось, трофей вовремя подхватил его обладатель, забрав награду у телеведущей и бережно поставив на пол.