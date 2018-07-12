СМИ сообщили о прибытии лимузина Путина в Финляндию

Лимузин проекта «Кортеж» президента России Владимира Путина прибыл в Финляндию в преддверии встречи российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По данным издания, лимузин Путина был доставлен в Хельсинки на борту Ил-76.

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Как отмечается, вместе с автомобилем проекта «Кортеж» в столицу Финляндии также прибыли несколько машин сопровождения.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с Трампом детали предстоящей встречи с Путиным.

По словам финского президента, его ожидания от предстоящей встречи стали «более оптимистичными».