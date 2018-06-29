Слова бьюти-блогера Анны Брэйн о давлении со стороны полиции не получили подтверждения. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главу Общественного совета при МВД России, адвоката Анатолия Кучерена.

«Сейчас материалы дела находятся в Следственном комитете. Я знаю, что в полиции были проведены служебные проверки, служба собственной безопасности занималась этим, что якобы просили ее забрать заявление. Насколько я знаю, на сегодняшний день эти факты не подтвердились», — утверждает адвокат.

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Кучерена добавил, что он ежедневно разбирается в материалах дела и письменного заявления с указанием лиц, кто оказывал на девушку давление, пока не поступало. В случае, если блогер считает, что ее права нарушены, все факты она должна изложить в письменном виде с указанием имен и фамилий полицейских.

Ранее сообщалось, что бьюти-блогер и журналист Анна Брэйн обвинила таксиста Uber в попытке изнасилования и побоях.