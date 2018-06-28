В Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек

В результате аварии с участием трех автомобилей в городском округе Домодедово погиб человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщается в твиттере министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На 181 км трассы А107 [Московское малое кольцо] произошло столкновение трех транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Отмечается, что в результате ДТП погиб человек, еще трое получили ранения. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на 40 км автодороги М7 «Волга» столкнулись шесть автомобилей. Отмечалось, что в результате аварии пострадали три человека.