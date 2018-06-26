Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении

В результате ДТП в городе Гюмри на северо-западе Армении погиб 32-летний гражданин России Владислав Кулаков, сообщает Sputnik Армения.

Заместитель начальника спасательного управления по Ширакской области Карен Егшатян рассказал, что погибший служил на 102-ой российской военной базе.

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По сообщению местного МЧС, инцидент произошел около 6 часов утра. Мужчина на легковом автомобиле столкнулся с грузовым прицепом в Бульварном районе города Гюмри, в результате чего скончался на месте.

Отмечается, что также в машине находился пассажир. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшего выписали из больницы.

102-ая российская военная база имеет два гарнизона – в Гюмри и в Ереване. Личный состав несет службу в рамках Объединенной системы ПВО государств СНГ.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области российский офицер погиб, спасая солдата.