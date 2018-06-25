В подмосковном Ногинске трехлетний мальчик умер, выпав из маршрутки

«В подмосковном Ногинске трехлетний мальчик скончался, выпав из открытой двери маршрутки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Ведомство уточняет, что после того как ребенок выпал из транспортного средства, водитель сбил его.

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«Ребенок получил различные травмы и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по пути следования в больницу», — сообщили в СК.

Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются дополнительные очевидцы происшествия», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Твери умерла пенсионерка, которую вытолкнули из маршрутки.