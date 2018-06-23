Под селом Коноплянка в ДТП погиб помощник депутата Рады

В Полтавской области в результате ДТП погиб помощник народного депутата Александра Вилкула, передает «112 Украина».

Как сообщается в пресс-службе полиции Полтавской области, на трассе «Киев-Харьков» вблизи села Коноплянка произошло столкновение автомобиля «Даф» и «Хюндай Туксон».

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При этом отмечается, что водитель последнего погиб на месте.

Причины возникновения аварии устанавливаются.

Позже в полиции уточнили, что погибший был помощником народного депутата Александра Вилкула. Уточняется, что мужчина работал помощником нардепа на общественных началах.