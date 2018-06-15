После матча с Россией таксист отвез болельщика Саудовской Аравии в отель за 30 тысяч рублей

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Болельщик из Саудовской Аравии в Москве отдал за такси от стадиона «Лужники» до своей гостиницы на проспекте Мира (расстояние около 20 километров – ред.) почти 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы», - пояснил источник.

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Уже в ночь на 15 июня был задержан подозреваемый. По данному факту проводится проверка.

Сборная России одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия домашнего чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0. Дубль сделал Денис Черышев, по одному голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин. Нарушений общественного порядка при проведении матча открытия чемпионата мира не допущено.