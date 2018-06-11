Помощник киевского митрополита попал в аварию и скрылся с места ДТП

Александр, помощник митрополита Киево-Печерской лавры Павла, устроил аварию на мосту Патона и скрылся с места ДТП, передает УНИАН информацию из сюжета ТСН.

«Говорим: «Останавливайся, ты нас ударил». А он нам говорит: «Не смешите меня, это вы меня ударили, и еще догоняли», — рассказал водитель пострадавшего автомобиля.

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Отмечается, что за рулем внедорожника находился не сам Павел, а его помощник Александр, который сопровождает его на многих публичных мероприятиях. Отмечается, что как только водитель автомобиля увидел, что его снимают две прихожанки, он вернулся за руль и покинул место ДТП без подписания протокола.

По данным издания, прихожанки Елена и Зинаида, снявшие инцидент, намерены подать в суд на Александра. В лавре факт аварии в данный момент отрицают.

Ранее сообщалось, что под Киевом из-за ДТП со школьным автобусом пострадали девять детей.