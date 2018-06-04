Медведев поручил подготовить новые меры для стабилизации цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что кабмин должен подготовить дополнительные меры для стабилизации цен на бензин в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и следить за тем, чтобы вот эти договоренности полностью соблюдались. В случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что властям необходимо не ослаблять контроль за этой ситуацией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о росте цен на бензин в России.