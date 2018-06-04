В Госдуме отреагировали на просьбу о строительстве моста на Сахалин

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дал комментарий, после того как депутаты Сахалинской области обратились к властям с просьбой построить мост между островом и материком. Об этом сообщает RT.

По словам Белика, строительство моста через Керченский пролив показало, что в стране умеют возводить переправы в экстремальных условиях.

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«Думаю, что мы с уверенностью можем говорить о том, что опыт моста через Керченский пролив можно и нужно тиражировать на всю страну и на весь мир», — заявил Белик.

Он не исключил, что вопрос о строительстве моста на Сахалин может быть рассмотрен в ближайшее время.

Ранее на Сахалине депутаты приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину и правительству страны и попросить о строительстве моста, который бы соединил остров и материк.