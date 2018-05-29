В Карелии при падении внедорожника в реку погибли три человека

При падении внедорожника Chevrolet Niva в реку погибли три человека, еще двум удалось спастись, передает портал «Республика» сообщение ГИБДД.

Сообщается, что инцидент произошел на девятом километре автодороги Сумпасад — Колежма. Водитель внедорожника не справился с управлением и совершил съезд в реку.

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По данным ГИБДД, в автомобиле находились пять человек. Среди погибших двое мужчин о одна женщина.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают личности погибших. Также устанавливаются причины инцидента.

Ранее сообщалось, что в Карелии легковушка столкнулась с лесовозом. В результате аварии погибли два человека.