Росстат зафиксировал рост цен производителей бензина на 13%

Цены производителей на автомобильный бензин в апреле текущего года выросли на 13%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с прошлым годом темп роста цен увеличился в три раза.

Подорожание бензина было зафиксировано в 15 субъектах России — от 3,1% до 18,3%.

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В Республике Саха и Сахалинской области цены производителей на автомобильный бензин сохранились на уровне марта 2018 года.

В свою очередь в Тюменской области произошло его удешевление на 3,5%.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сообщил, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует проверить обоснованность резкого роста цен на бензин в России.