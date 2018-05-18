В Нью-Джерси при аварии школьного автобуса и грузовика погибли два человека

В штате Нью-Джерси столкнулись школьный автобус и грузовик, погибли два человека, 43 получили ранения, передает телеканал CNN.

Сообщается, что авария школьного автобуса и грузовика произошла в районе города Маунт-Олив.

Губернатор Фил Мерфи подтвердил гибель двух человек — ученика и учителя.

Еще 43 человека получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии, их доставили в местные больницы.

В данный момент устанавливаются причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в США два пожарных из добровольческой бригады разбились по пути к аварии, в которой погибли три человека.